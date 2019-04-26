Лов запрещен. Наровчатец попался на незаконной рыбалке

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26 апреля 2019, 16:36Криминал
В Наровчатском районе Пензенской области возбудили уголовное дело о незаконном вылове рыбы.
Выяснилось, что мужчина отправился на рыбалку в ночь на 17 апреля на озеро Парелка близ села Большая Кавендра. Этот водоем относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, ежегодно там нерестятся разные виды рыб. В период с 15 апреля по 15 июня лов там запрещен.
У жителя Наровчатского района не было документов, которые разрешали бы ему ловить рыбу в период нереста. К тому же? он использовал для этого не удочку, а запрещенное орудие – сеть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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