Лопатинский главврач заплатит за нарушения в больнице

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, некоторых работников медучреждения не знакомили с приказами и другими важными документами, также в книге учета трудовых книжек не было данных об одном из сотрудников, которого приняли, а потом уволили. Кроме того, работники одного из отделений больницы не были ознакомлены с результатами оценки условий труда.

В результате возбудили два административных дела. Так, главврача оштрафовали на 4000 рублей, а специалиста по охране труда – на 8000 рублей. Помимо этого, главный врач должен будет устранить все нарушения, пишет ИА «Пенза-Пресс».