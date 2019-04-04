Лопатинский главврач заплатит за нарушения в больнице

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04 апреля 2019, 14:03Общество
В участковой больнице Лопатинского района Пензенской области во время проверки обнаружили ряд нарушений.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, некоторых работников медучреждения не знакомили с приказами и другими важными документами, также в книге учета трудовых книжек не было данных об одном из сотрудников, которого приняли, а потом уволили. Кроме того, работники одного из отделений больницы не были ознакомлены с результатами оценки условий труда.
В результате возбудили два административных дела. Так, главврача оштрафовали на 4000 рублей, а специалиста по охране труда – на 8000 рублей. Помимо этого, главный врач должен будет устранить все нарушения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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