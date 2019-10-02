Лопатинский автолюбитель лишился жизни, перевозя пьяную компанию

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02 октября 2019, 15:04Криминал
В Пензенской области 24-летнего парня подозревают в убийстве знакомого.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина вместе со своим приятелем выпивал у родственника. После он позвонил 47-летнему знакомому и попросил отвезти компанию из Лопатино домой в другое село.
Когда водитель приехал, друзья уговорили его отвезти их в Пензу. По дороге лопатинец начал ссориться с ним из-за того, что последний задолжал денег. Водитель вернул долг, а после отказался везти пассажиров в областной центр из-за того, что забыл документы и остановил авто.
Выйдя из машины, лопатинец избил водителя, а затем взял нож и несколько раз вонзил его в потерпевшего. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленник сел в авто и уехал в Пензу, а позже отправился в Саратовскую область, там его задержали полицейские.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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