Лопатинца подозревают в оправдании терроризма

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 декабря 2016, 17:41Криминал
20-летнего жителя Лопатинского района подозревают в публичном оправдании терроризма.
По данным следствия, он в интернете на страницах в социальной сети размещал файлы с записями и графическими изображениями, содержащие публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, и высказывал слова, оправдывающие терроризм, сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руковдителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
В настоящее время все подробности устанавливаются.
26 декабря 2016, 20:01Голодяев прокомментировал судьбу лагеря «Романтик»
26 декабря 2016, 19:49В Пензе зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом
26 декабря 2016, 19:45В Кузнецке экологический совет подвел итоги работы в 2016 году
26 декабря 2016, 19:36Кузнечанин решил сжечь свою квартиру
26 декабря 2016, 19:31В Пензе провели панихиду по погибшим в авиакатастрофе под Сочи
26 декабря 2016, 19:23Названа возможная причина пожара в Шемышейском районе
26 декабря 2016, 18:47Белозерцев ответил на волнующие пензенцев вопросы
26 декабря 2016, 17:5977 пензенцев сдали кровь в рамках новогодней акции