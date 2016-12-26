26 декабря 2016, 17:41Криминал Лопатинца подозревают в оправдании терроризма 20-летнего жителя Лопатинского района подозревают в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, он в интернете на страницах в социальной сети размещал файлы с записями и графическими изображениями, содержащие публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, и высказывал слова, оправдывающие терроризм, сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руковдителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

В настоящее время все подробности устанавливаются.

Криминал

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