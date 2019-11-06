Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху

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06 ноября 2019, 16:04Происшествия
Утром в среду, 6 ноября, на автодороге под Пензой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием дикого копытного животного.
Недалеко от села Засечного под колесами автомобиля «Лада Калина», которым управлялась женщина, оказалась самка лося. В результате аварии животное погибло. В пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что животному было около полутора лет.
Ущерб охотничьего фонда оценивается в 80 тысяч рублей. Данную сумму должна будет погасить страховая компания, выдавшая полис на транспортное средство.
«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в пресс-службе ведомства.
Дорожно-транспортное происшествие обсуждали также в социальной сети, где появилось фото с места аварии.
«Жалко женщину на «Калине», лобовое под замену», - отметил пользователь Сети в комментариях к посту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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