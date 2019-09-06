Ливанская ведущая пригласила пензенских коллег на экскурсию

Познакомиться с рабочим процессом на пензенском ТВ и сравнить с кухней арабского телевидения. Ведущая ливанского канала Al Jadeed Грэйс Райез во время визита в Пензу с экскурсией посетила телеканал «Экспресс».

В студии информационной программы «События» она смотрится очень органично. Хотя не позиционирует себя как ведущая серьезных передач. Журналистка из Ливана Грейс Райез просто не могла не заглянуть на региональный телеканал во время

своего визита в Пензу.

«Это не первый мой визит в Пензу, я здесь уже во второй раз. Прежде всего, мне нравится город, нравятся люди. Я счастлива быть здесь. В этот раз особенно, потому что я окунулась в мир телевидения, которому принадлежу сама», - отметила она.

Экскурсию по медиахолдингу провел редактор авторских программ телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков. По словам ливанской телеведущей, здесь все оказалось довольно знакомым. Ведь структуры телеканалов в любом городе любой страны

похожи. Как и методы, и оборудование.

Помимо основной работы на телевидении, Грейс Райез преподает в университете. Журналистка учит студентов всему, что умеет сама: держаться перед камерой, готовить репортажи. Не так давно мастер-класс удалось провести и для пензенских студентов.

«К нам на канал с экскурсией в апреле уже приезжали студенты из России, они общались с политическим обозревателем Радой Аид, ходили к ней в студию перед прямым эфиром, брали у нее интервью, прямо как вы сейчас у мен», - рассказала Грейс Райес.

Во время экскурсии ливанская телеведущаяя также посетила ньюсрум, студии, где снимаются авторские программы, редакцию радио «Экспресс». Там гостья по традиции оставила свое пожелание.

«Спасибо вам за теплый прием, спасибо за все, благодаря вам этот визит получился особенным, и он мне запомнится надолго», - призналась ливанская ведущая.

В завершение визита Грейс пригласила сотрудников «Экспресса» в гости на телестанцию в Ливане. Экскурсию она пообещала провести лично.