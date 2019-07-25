25 июля 2019, 11:02Общество

Лишилась возможности ходить. Пензенцы спасают породистую кошечку

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о красивой породистой кошечке, у которой сломалась лапка.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что малышку они привезли из Нижнего Ломова. Там кошечку и еще несколько пушистиков кормила неравнодушная местная жительница.

«Однажды вечером, когда сельчанка пошла кормить бездомных животных, она увидела бедную малышку, которая не могла наступить на переднюю лапку. Ветеринарной помощи в Нижнем Ломове нет совсем, поэтому пришлось везти кошку в Пензу»,- добавили волонтеры.

Киску привезли в центр «Питомец». Теперь ей предстоит пройти рентген и лечение. Малышку назвали Дымкой. Узнать подробнее о кошечке и о том, как ей помочь, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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