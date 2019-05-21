Лишение прав не помогло. Кузнечанин сядет за пьяную езду

Пьяный мужчина, который дважды был судим за езду под градусом и лишен водительского удостоверения, сел за руль ВАЗ-211440. На улице Сызранской его задержали росгвардейцы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате кузнечанину назначили восемь лет лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Приговор не вступил в законную силу. В пресс-службе добавили, что в настоящее время мужчина подал апелляцию, которую еще не рассмотрели, пишет ИА «Пенза-Пресс».