Лишение прав не помогло. Кузнечанин сядет за пьяную езду

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21 мая 2019, 15:37Общество
23-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области осудили за вождение в пьяном виде.
Пьяный мужчина, который дважды был судим за езду под градусом и лишен водительского удостоверения, сел за руль ВАЗ-211440. На улице Сызранской его задержали росгвардейцы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате кузнечанину назначили восемь лет лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением.
Приговор не вступил в законную силу. В пресс-службе добавили, что в настоящее время мужчина подал апелляцию, которую еще не рассмотрели, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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