Липовая помощь. В Пензе мошенники собирают деньги на дорогой медаппарат

Сотрудники Пензенской областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова рассказали о мошенниках, которые выманивают деньги якобы на приобретение дорогостоящего аппарата для медучреждения.

«В ваш адрес может поступить сообщение от фонда помощи тяжелобольным детям «Близкие люди» с просьбой сделать взнос для экстренного приобретения аппарата за 1 млн 400 тысяч рублей для детской больницы и замены якобы устаревшего и неработающего оборудования.

Администрация больницы всегда рада помощи в развитии материальной базы, однако распространяемая фондом информация о состоянии дел в учреждении не соответствует действительности», - написали сотрудники больницы на своем официальном сайте.

Они добавили, что все оборудование для жизнеобеспечения детей и расходные материалы в больнице есть. Ни в каких дорогостоящих аппаратах медучреждение не нуждается, пишет ИА «Пенза-Пресс».