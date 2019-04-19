Липовая помощь. В Пензе мошенники собирают деньги на дорогой медаппарат

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19 апреля 2019, 13:04Общество
Сотрудники Пензенской областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова рассказали о мошенниках, которые выманивают деньги якобы на приобретение дорогостоящего аппарата для медучреждения.
«В ваш адрес может поступить сообщение от фонда помощи тяжелобольным детям «Близкие люди» с просьбой сделать взнос для экстренного приобретения аппарата за 1 млн 400 тысяч рублей для детской больницы и замены якобы устаревшего и неработающего оборудования.
Администрация больницы всегда рада помощи в развитии материальной базы, однако распространяемая фондом информация о состоянии дел в учреждении не соответствует действительности», - написали сотрудники больницы на своем официальном сайте.
Они добавили, что все оборудование для жизнеобеспечения детей и расходные материалы в больнице есть. Ни в каких дорогостоящих аппаратах медучреждение не нуждается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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