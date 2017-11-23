Лихой маневр пензенца попал в объектив камеры

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23 ноября 2017, 17:36Общество
В Сети появилось видео с нарушением ПДД в центре города.
Видео с камеры регистратора разместил подписчик группы «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте».
События разворачивались на пересечении улиц Красная и Кураева. На записи видно, как автомобиль выезжает задним ходом с тротуара и разворачивается прямо на перекрестке, что запрещено Правилами дорожного движения. Причем водитель совершает маневр с полосы, которая предназначена для одностороннего движения, и поворачивать с нее на пересекаемую дорогу нельзя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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