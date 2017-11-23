23 ноября 2017, 17:36Общество Лихой маневр пензенца попал в объектив камеры В Сети появилось видео с нарушением ПДД в центре города.

Видео с камеры регистратора разместил подписчик группы «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте».

События разворачивались на пересечении улиц Красная и Кураева. На записи видно, как автомобиль выезжает задним ходом с тротуара и разворачивается прямо на перекрестке, что запрещено Правилами дорожного движения. Причем водитель совершает маневр с полосы, которая предназначена для одностороннего движения, и поворачивать с нее на пересекаемую дорогу нельзя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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