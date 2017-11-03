Лихая зареченская маршрутка стала героем видеоролика

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03 ноября 2017, 14:01Общество
Видеорегистратор пензенца зафиксировал водителя маршрутного такси, который нарушил Правила дорожного движения.
Видео разместил пользователь в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как маршрутка приблизилась к регулируемому перекрестку, на светофоре в этот момент начал мигать «желтый». Тогда водитель решил объехать впереди стоящую машину, при этом он пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и продолжил свой путь на красный свет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Как всегда маршрутчики жгут. Еще и в Заречном», - отметил подписчик группы Николай.
«Светофор зря там поставили. Пробки теперь постоянно», - пожаловался пользователь Дмитрий.
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