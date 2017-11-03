03 ноября 2017, 14:01Общество Лихая зареченская маршрутка стала героем видеоролика Видеорегистратор пензенца зафиксировал водителя маршрутного такси, который нарушил Правила дорожного движения.

Видео разместил пользователь в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как маршрутка приблизилась к регулируемому перекрестку, на светофоре в этот момент начал мигать «желтый». Тогда водитель решил объехать впереди стоящую машину, при этом он пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и продолжил свой путь на красный свет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Как всегда маршрутчики жгут. Еще и в Заречном», - отметил подписчик группы Николай.

«Светофор зря там поставили. Пробки теперь постоянно», - пожаловался пользователь Дмитрий.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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