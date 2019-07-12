12 июля 2019, 15:21Общество

Лидин выслушал жалобы сердобчан

12 июля секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Законодательного Собрания Валерий Лидин провел прием жителей Сердобского района.

Так, один из жителей попросил оказать содействие в ремонте автомобильных дорог, соединяющих Сердобск и села Новая Студеновка и Зеленовка. Выяснилось, что решение о включении дороги «Сердобск – Н.Студеновка» в план капитального ремонта на 2020 год принято. По информации администрации района, дорога «Н.Студеновка – Зеленовка» будет приведена в порядок уже в 2019-м.

Жительница Сердобска сообщила Валерию Лидину о том, что в детских оздоровительных лагерях не хватает игровых элементов. В установке качелей, каруселей, песочниц, по ее мнению, нуждаются лагеря «Солнечная поляна» и «Чайка».

Директор школы села Мещерское обратилась по поводу ремонта спортивного зала, ей рассказали, как включить учреждение в региональную программу.

Жители того же села пожаловались на неудовлетворительное состояние подъездной дороги к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Валерий Лидин выехал на место, где встретился с местным активом. Было отмечено, что необходимо заасфальтировать площадь в 264 кв. метров. В ходе диалога инициативные граждане выразили готовность оказать помощь в проведении работ.

«Сегодня органы исполнительной и законодательной власти много делают для решения вопросов социальной защиты ветеранов. Вместе с общественными организациями приводятся в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы. Наши поисковики проводят значимую работу по поиску и захоронению останков погибших воинов. Как вы знаете, глава государства Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы ответственно подходим к предстоящей юбилейной дате и обязательно учтем пожелания – дорога будет сделана», - заверил председатель ЗакСобра.

Также спикер посетил сельский дом культуры, где идет ремонт.

К спикеру ЗакСобра шли не только с проблемами. Так, жительница Сердобска поблагодарила его за благоустройство придомовой территории. В рамках партпроекта «Городская среда» территория была заасфальтирована, организованы парковочные места, установлены бордюры.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://penza.er.ru/news/2019/7/12/valerij-lidin-vzyal-na-kontrol-obrasheniya-zhitelej-serdobskogo-rajona/

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