Лидин выслушал жалобы сердобчан

Так, один из жителей попросил оказать содействие в ремонте автомобильных дорог, соединяющих Сердобск и села Новая Студеновка и Зеленовка. Выяснилось, что решение о включении дороги «Сердобск – Н.Студеновка» в план капитального ремонта на 2020 год принято. По информации администрации района, дорога «Н.Студеновка – Зеленовка» будет приведена в порядок уже в 2019-м.

Жительница Сердобска сообщила Валерию Лидину о том, что в детских оздоровительных лагерях не хватает игровых элементов. В установке качелей, каруселей, песочниц, по ее мнению, нуждаются лагеря «Солнечная поляна» и «Чайка».

Директор школы села Мещерское обратилась по поводу ремонта спортивного зала, ей рассказали, как включить учреждение в региональную программу.

Жители того же села пожаловались на неудовлетворительное состояние подъездной дороги к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Валерий Лидин выехал на место, где встретился с местным активом. Было отмечено, что необходимо заасфальтировать площадь в 264 кв. метров. В ходе диалога инициативные граждане выразили готовность оказать помощь в проведении работ.

«Сегодня органы исполнительной и законодательной власти много делают для решения вопросов социальной защиты ветеранов. Вместе с общественными организациями приводятся в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы. Наши поисковики проводят значимую работу по поиску и захоронению останков погибших воинов. Как вы знаете, глава государства Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы ответственно подходим к предстоящей юбилейной дате и обязательно учтем пожелания – дорога будет сделана», - заверил председатель ЗакСобра.

Также спикер посетил сельский дом культуры, где идет ремонт.

К спикеру ЗакСобра шли не только с проблемами. Так, жительница Сердобска поблагодарила его за благоустройство придомовой территории. В рамках партпроекта «Городская среда» территория была заасфальтирована, организованы парковочные места, установлены бордюры.