Лидин вошел в состав группы по урегулированию конфликта в Чемодановке

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15 июня 2019, 15:44Общество
Вечером в пятницу, 14 июня, в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области состоялся сход граждан. В ходе встречи руководства области с местными жителями обсуждалась ситуация, связанная с произошедшим накануне конфликтом.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, общаясь с людьми, сообщил о предпринятых для стабилизации ситуации мерах.
«Проблема серьезная, и я взял ситуацию под личный контроль. Сформирован координационный штаб. Для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии. Уже возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия», - отметил Иван Белозерцев.
Он подчеркнул, что решение конфликтных ситуаций возможно только путем переговоров, и региональная власть выступит организатором этого диалога. В частности, будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин также вошел в состав рабочей группы.
«Нужно детально разобраться в ситуации. Предпринять все, чтобы в будущем подобного не произошло. Наша общая задача – обеспечить безопасность каждого жителя Пензенской области», - сказал Валерий Лидин.
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