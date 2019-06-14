Лидин вошел в состав группы по урегулированию конфликта в Чемодановке

Вечером в пятницу, 14 июня, в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области состоялся сход граждан. В ходе встречи руководства области с местными жителями обсуждалась ситуация, связанная с произошедшим накануне конфликтом.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, общаясь с людьми, сообщил о предпринятых для стабилизации ситуации мерах.

«Проблема серьезная, и я взял ситуацию под личный контроль. Сформирован координационный штаб. Для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии. Уже возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия», - отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что решение конфликтных ситуаций возможно только путем переговоров, и региональная власть выступит организатором этого диалога. В частности, будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин также вошел в состав рабочей группы.

«Нужно детально разобраться в ситуации. Предпринять все, чтобы в будущем подобного не произошло. Наша общая задача – обеспечить безопасность каждого жителя Пензенской области», - сказал Валерий Лидин.