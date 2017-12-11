Лидин – в верхней половине рейтинга глав законодательных органов

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12 декабря 2017, 09:32Общество
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин занял 38-ю строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за ноябрь 2017 года.
Согласно данным компании «Медиалогия», его медиаиндекс составил 1 170,0, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Лидером списка стал Алексей Шапошников — глава ЗакСобра Москвы с индексом 15069,3. На последнем месте оказался глава законодательного органа Сахалинской области Андрей Хапочкин, его медиаиндекс составил -325,0.
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