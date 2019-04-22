Лидин: В области налажено взаимодействие депутатов ЗакСобра с исполнительной властью

В Пензенской области налажено эффективное взаимодействие депутатов Законодательного Собрания с исполнительной властью, что является залогом поступательного развития региона и улучшения качества жизни населения. Об этом сообщил секретарь регионального отделения ЕР, спикер регионального парламента Валерий Лидин, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Иваном Белозерцевым, которая состоялась 22 апреля.

«Законодательное обеспечение экономических перспектив, привлечения инвестиций, развития агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса всегда находится в центре внимания парламентариев. Кроме того, пристальное внимание уделяется депутатским корпусом социальным вопросам. По каждому направлению ведется конструктивный диалог и согласовываются позиции, тем самым создаются необходимые предпосылки для определения точек роста региона, повышения благосостояния пензенцев и обеспечения политической стабильности», - сказал Валерий Лидин.

Председатель Законодательного Собрания подчеркнул важность обозначенных тем в разговоре с главой государства. Прежде всего, это возможность включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье» в сфере онкологии, а также строительство школы в Городе Спутнике.