Лидин: В области налажено взаимодействие депутатов ЗакСобра с исполнительной властью

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22 апреля 2019, 17:33Общество
В Пензенской области налажено эффективное взаимодействие депутатов Законодательного Собрания с исполнительной властью, что является залогом поступательного развития региона и улучшения качества жизни населения. Об этом сообщил секретарь регионального отделения ЕР, спикер регионального парламента Валерий Лидин, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Иваном Белозерцевым, которая состоялась 22 апреля.
«Законодательное обеспечение экономических перспектив, привлечения инвестиций, развития агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса всегда находится в центре внимания парламентариев. Кроме того, пристальное внимание уделяется депутатским корпусом социальным вопросам. По каждому направлению ведется конструктивный диалог и согласовываются позиции, тем самым создаются необходимые предпосылки для определения точек роста региона, повышения благосостояния пензенцев и обеспечения политической стабильности», - сказал Валерий Лидин.
Председатель Законодательного Собрания подчеркнул важность обозначенных тем в разговоре с главой государства. Прежде всего, это возможность включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье» в сфере онкологии, а также строительство школы в Городе Спутнике.
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