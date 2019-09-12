Лидин участвует в мероприятиях заседания Ассоциации законодателей ПФО

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12 сентября 2019, 14:03Бизнесновости
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принимает участие в мероприятиях в рамках Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, которая проходит в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, перед началом пленарного заседания спикеры ЗакСобраний ПФО посетили Нижне-Волжскую набережную. Гостям сообщили о том, что в августе был дан старт навигации судов на подводных крыльях, и продемонстрировали модель «Валдай 45Р» для скоростных перевозок пассажиров.
Также в рамках рабочей поездки законодатели посетили завод «Красное Сормово», где ознакомились с ходом строительства круизного пассажирского теплохода «Мустай Карим». Его спуск на воду состоялся накануне. Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что это первый лайнер такого класса, произведенный на отечественных верфях за многие десятилетия. Комфортабельный четырехпалубный теплоход предназначается для работы на водных путях Европейской части России (Волга, Нева, Дон, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, Канал имени Москвы, Волго-Донской канал), с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийские моря с заходом в порты Сочи, Ялты, Севастополя, и других городов побережья Черного моря.
«Сегодня нам предстоит рассмотреть вопросы развития перевозок внутренним водным транспортом. Этот визит наглядно демонстрирует состояние и
перспективы развития отрасли. К сожалению, в Пензенской области река Сура не является судоходной. А между тем, внутренние водные пути
проходят по территории 11 субъектов ПФО», - отметил координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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