19 апреля 2017, 17:30Политика Лидин: Участники предварительного голосования предлагают решения насущных проблем Председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин провел брифинг по промежуточным итогам заявочной кампании.

Он сообщил представителям СМИ, что по состоянию на 19 апреля Пензенский региональный оргкомитет зарегистрировал 92 участника предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области.

Валерий Лидин отметил, что возраст участников предварительного голосования – от 21 года до 73 лет. Это представители сферы образования, здравоохранения, бизнеса, культуры, экономики, строительной отрасли. Из них членов партии – 74 человека, 5 сторонников и 13 беспартийных. Действующих депутатов областного Законодательного Собрания – 25 человек.

«Участники предварительного голосования – это люди с активной гражданской позицией, готовые работать на благо пензенцев. Они с большим интересом участвуют в дебатах, высказывают свою позицию, предлагают решения насущных проблем. На сегодняшний день проведено 12 дебатов по различным темам – развитие ЖКХ, экономика и промышленность, социальная сфера и другие, где прозвучали достойные предложения. Они касаются сферы экономики, промышленности, развития малого и среднего бизнеса, образования, ЖКХ, развития села и АПК. Выступили уже 70 кандидатов», - цитирует Валерия Лидина пресс-служба регионального отделения партии.

Один из участников предварительного голосования - руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии «Единой России» Иван Атяшкин - поделился своими впечатлениями об участии в дебатах.

«Сегодня партия «Единая Россия» дает возможность людям с активной гражданской позицией принимать участие в предварительном голосовании. Лично я впервые участвовал в дебатах по теме «Доступность и качество образования». Для меня это хорошая возможность получить опыт, который позволит мне научиться четко и понятно формулировать свои мысли, видеть детали и вырабатывать конкретный механизм решения проблем», - отметил Иван Атяшкин.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля состоятся очередные дебаты. Запланированы восемь дебат-площадок, которые будут транслироваться на веб-сайте «Предварительное голосование» и на сайте «Одноклассники». Дебаты продолжатся до 21 мая.

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/4/19/valerij-lidin-uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-s-interesom-uchastvuyut-v-debatah/