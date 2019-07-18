Лидин: У Беларуси и Пензенской области есть хорошие перспективы для взаимодействия

Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин принял участие в работе секции «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства».

Модераторами дискуссии выступили председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель постоянной комиссии совета республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.

Участники заседания представили информацию о реализуемых совместных проектах. Выступающие отметили растущий взаимный интерес предприятий и деловых сообществ братских государств. По словам Олега Мельниченко, с 2010 года заключено и зарегистрировано 91 соглашение, в частности, Пензенским регионом заключены соглашения с Гомельской, Могилевской и Минской областями. Из общей доли экспорта объем поставок Пензенской области в Республику Беларусь превышает 12%.

«Именно регионы становятся точками роста, в том числе для межгосударственных отношений. У Беларуси и Пензенской области есть хорошие перспективы для взаимодействия в сфере машиностроения, электронных систем. […] Учитывая специализацию экономики Пензенской области и белорусских регионов, мы можем создать новые направления взаимодействия, значительно увеличить объем двустороннего товарооборота, усилить кооперацию между промышленными предприятиями», - отметил Валерий Лидин.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что исполнительная и законодательная власть Пензенской области готовы оказать максимальную поддержку для равного доступа компаний на рынки, а также развивать торгово-экономические, научно-технические и социально-культурные проекты в контексте укрепления Союзного государства.

По результатам мероприятия разработаны рекомендации, которые войдут в общий итоговый документ VI Форума регионов России и Беларуси.