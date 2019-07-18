Лидин: У Беларуси и Пензенской области есть хорошие перспективы для взаимодействия

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18 июля 2019, 11:17Бизнесновости
Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин принял участие в работе секции «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства».
Модераторами дискуссии выступили председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель постоянной комиссии совета республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.
Участники заседания представили информацию о реализуемых совместных проектах. Выступающие отметили растущий взаимный интерес предприятий и деловых сообществ братских государств. По словам Олега Мельниченко, с 2010 года заключено и зарегистрировано 91 соглашение, в частности, Пензенским регионом заключены соглашения с Гомельской, Могилевской и Минской областями. Из общей доли экспорта объем поставок Пензенской области в Республику Беларусь превышает 12%.
«Именно регионы становятся точками роста, в том числе для межгосударственных отношений. У Беларуси и Пензенской области есть хорошие перспективы для взаимодействия в сфере машиностроения, электронных систем. […] Учитывая специализацию экономики Пензенской области и белорусских регионов, мы можем создать новые направления взаимодействия, значительно увеличить объем двустороннего товарооборота, усилить кооперацию между промышленными предприятиями», - отметил Валерий Лидин.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что исполнительная и законодательная власть Пензенской области готовы оказать максимальную поддержку для равного доступа компаний на рынки, а также развивать торгово-экономические, научно-технические и социально-культурные проекты в контексте укрепления Союзного государства.
По результатам мероприятия разработаны рекомендации, которые войдут в общий итоговый документ VI Форума регионов России и Беларуси.
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