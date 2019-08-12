Лидин: Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе

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12 августа 2019, 15:34Общество
Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин принял участие в заседании антинаркотической комиссии Пензенской области, по итогам которой попросил депутатов подключиться к борьбе против вовлечения подростков в сбыт и употребление наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе областного ЗакСобрания, губернатор Иван Белозерцев напомнил о старте региональной антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков» (0+). Особое беспокойство он выразил в связи с проблемой вовлечения несовершеннолетних в сбыт и употребление наркотиков.
«Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное – выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу», - сказал глава региона.
По словам Валерия Лидина, депутаты Законодательного Собрания активно подключились к организации и проведению мероприятий спортивной, оздоровительной и творческой направленности.
«Ежегодно в регионах страны от наркотиков гибнут десятки тысяч человек. Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе, сравнимой по масштабам распространения и причиняемым бедам с оружием массового поражения. Нельзя оставаться равнодушным к данной проблеме, ее социальным, моральным и экономическим аспектам. Мы все должны встать на защиту нашего будущего и приложить усилия для формирования здорового общества», - отметил он.
В рамках акции в учреждениях Пензенской области пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы рисунков, тематические часы и круглые столы для несовершеннолетних.
Напомним, в ходе заседания комиссии в правительстве Пензенской области стало известно, что на сегодняшний день семь школьников замечены в распространении наркотиков через интернет. Сообщить информацию о фактах хранения или распространения запрещенных веществ можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (8412) 52-35-23. Анонимность гарантируется, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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