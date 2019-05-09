Лидин: Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу Родины

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09 мая 2019, 13:02Общество
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем Победы.
«Сегодня мы чествуем поколение героев, чей ратный и трудовой подвиг во имя мира на земле всегда будет для нас высоким нравственным ориентиром, примером патриотизма и верного служения Отечеству.
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины! Молодежь должна знать историческую правду о воинской доблести, мужестве и отваге российских солдат, быть достойными продолжателями традиций народа-победителя.
От всей души благодарю пензенцев – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые внесли бесценный вклад в общую Победу. Низкий вам поклон!» - отмечается в поздравлении.
Валерий Лидин пожелал пензенцам доброго здоровья и долгих лет жизни, бодрости духа и счастья, благополучия и мирного неба над головой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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