Лидин рассказал об инвестиционной политике региона саратовскому коллеге

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15 августа 2019, 14:36Бизнесновости
Саратовская делегация посетила Законодательное Собрание Пензенской области. Спикер регионального парламента Валерий Лидин обсудил с председателем Саратовской областной Думы Александром Романовым вопросы формирования благоприятной инвестиционной среды в интересах развития регионов.
Как сообщили в пресс-службе областного ЗакСобра, речь шла о повышении инвестиционной активности, привлечении частных отечественных и иностранных финансовых вложений для реконструкции, модернизации и открытия новых производств.
«В Пензенской области инвестиционная политика реализуется главным образом путем заключения инвестиционных соглашений с компаниями, готовыми развивать экономику региона», - подчеркнул Валерий Лидин.
В настоящее время утверждено 18 инвестиционных соглашений. Объем инвестиций составит более 51 млрд рублей в экономику региона. Планируется создание порядка 3,5 тыс. дополнительных рабочих мест.
Валерий Лидин познакомил коллегу с законодательной базой, регулирующей инвестиционную политику региона. Для крупных инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство и реализацию экономических и производственных проектов, предоставляется особый налоговый режим. Он включает в себя снижение ставки по налогу на прибыль, ставки налога на имущество организаций, а также освобождение от уплаты транспортного налога. Эти меры способствуют развитию предприятий и оказывают стимулирующий эффект на инвесторов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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