Лидин рассказал об инвестиционной политике региона саратовскому коллеге

Как сообщили в пресс-службе областного ЗакСобра, речь шла о повышении инвестиционной активности, привлечении частных отечественных и иностранных финансовых вложений для реконструкции, модернизации и открытия новых производств.

«В Пензенской области инвестиционная политика реализуется главным образом путем заключения инвестиционных соглашений с компаниями, готовыми развивать экономику региона», - подчеркнул Валерий Лидин.

В настоящее время утверждено 18 инвестиционных соглашений. Объем инвестиций составит более 51 млрд рублей в экономику региона. Планируется создание порядка 3,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

Валерий Лидин познакомил коллегу с законодательной базой, регулирующей инвестиционную политику региона. Для крупных инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство и реализацию экономических и производственных проектов, предоставляется особый налоговый режим. Он включает в себя снижение ставки по налогу на прибыль, ставки налога на имущество организаций, а также освобождение от уплаты транспортного налога. Эти меры способствуют развитию предприятий и оказывают стимулирующий эффект на инвесторов, пишет ИА «Пенза-Пресс».