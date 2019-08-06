Лидин призвал скорректировать программы отдыха в лагерях из-за погоды

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поручил обобщить информацию по итогам инспекционных поездок депутатов в детские лагеря региона и контролировать занятость ребят в период похолодания.

«Погода вносит изменения в летнюю кампанию. Требуется корректировка программ отдыха и оздоровления детей, их занятости и дополнительного образования. Необходимо обеспечить полезную и содержательную деятельность ребят. Депутаты должны контролировать организацию досуга и условия пребывания детей. В центре внимания - вопросы обеспечения питания, медобслуживания и охраны в детских лагерях», - цитирует слова Валерия Лидина пресс-служба областного парламента.

В настоящее время в регионе открыты 22 лагеря, в которых отдыхает 3 573 ребенка. Всего планируется, что в летний период отдохнут и поправят здоровье 77 812 детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».