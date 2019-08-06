Лидин призвал скорректировать программы отдыха в лагерях из-за погоды

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06 августа 2019, 17:37Образование
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поручил обобщить информацию по итогам инспекционных поездок депутатов в детские лагеря региона и контролировать занятость ребят в период похолодания.
«Погода вносит изменения в летнюю кампанию. Требуется корректировка программ отдыха и оздоровления детей, их занятости и дополнительного образования. Необходимо обеспечить полезную и содержательную деятельность ребят. Депутаты должны контролировать организацию досуга и условия пребывания детей. В центре внимания - вопросы обеспечения питания, медобслуживания и охраны в детских лагерях», - цитирует слова Валерия Лидина пресс-служба областного парламента.
В настоящее время в регионе открыты 22 лагеря, в которых отдыхает 3 573 ребенка. Всего планируется, что в летний период отдохнут и поправят здоровье 77 812 детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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