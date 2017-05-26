Лидин принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

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28 мая 2017, 11:17Общество
28 мая секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.
Валерий Лидин прибыл на голосование в 8.30 на счетный участок, расположенный в средней школе №30. К этому времени в фойе избиратели уже занимали очередь.
«Сегодняшнему дню предварительного голосования предшествовала серьезная, ответственная работа. Кандидаты провели в своих округах около 500 встреч с избирателями. Также прошли 34 раунда дебатов, на которых выступили 95 участников предварительного голосования. Они делились своим видением по поводу развития всех сфер жизни общества. Внесли ряд конструктивных предложений, которые будут взяты за основу предвыборной программы, с которой мы пойдем на выборы», - отметил он.
Валерий Лидин выразил надежду на то, что избиратели проявят гражданскую активность и помогут определить самых достойных кандидатов.
Напомним, выборы депутатов в Законодательное Собрание Пензенской области состоятся 10 сентября.
Средняя явка избирателей по состоянию на 10.00 в Пензе и по области составила 5,45%.
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