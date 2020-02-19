Лидин представил законопроект о патриотическом воспитании

Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин вынес на рассмотрение общественности проект закона, который направлен на совершенствование системы патриотического воспитания в Пензенской области.

«В нашем регионе ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В нее вовлечены государственные органы, учреждения образования, некоммерческие организации, добровольческие движения. Наша задача – создать правовую основу для скоординированного взаимодействия всех заинтересованных сторон», – отметил спикер областного парламента.

Парламентарии поддержали законопроект, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Уверен, что с учетом состоявшегося обсуждения мы доработаем проект закона, проведем предусмотренные законодательством процедуры экспертизы и согласования и вынесем данный документ на рассмотрение депутатского корпуса уже на ближайшей мартовской сессии», – подытожил Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».