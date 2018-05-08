Лидин поздравил жителей Пензы с Днем Победы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2018, 11:54Общество
Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин поздравил пензенцев с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
«9 Мая – это особый праздник для всех нас. Это день нашей общей славы, нашего национального триумфа. Всему миру мы доказали, что в годы самых тяжелых испытаний нас объединяет сила духа и любовь к Родине.
Война оставила неизгладимый след в истории страны и в наших сердцах. Вряд ли на территории бывшего Советского Союза, России, Пензенской области найдется семья, которая не потеряла в годы войны родных и близких.
Вечная память воинам-победителям! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, всем, кто в тяжелые для страны годы, не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу над фашизмом, отстоял свободу и независимость своей Родины», - говорится в поздравлении.
Спикер ЗакСобра пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 мая 2018, 13:58В Чемодановке ночью столкнулись иномарка и отечественное авто
09 мая 2018, 12:59Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем Победы
09 мая 2018, 12:23В Нижнеломовском районе столкнулись фургон и легковушка
09 мая 2018, 11:54Лидин поздравил жителей Пензы с Днем Победы
09 мая 2018, 11:19В Пензе 9 мая изменится схема движения автобусов
09 мая 2018, 10:42Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы
09 мая 2018, 09:32Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днем Победы
08 мая 2018, 19:44Пензенские школьники провели в доме ветеранов праздничный концерт