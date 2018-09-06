Лидин поздравил пензенцев с призовым местом на фестивале дворового спорта

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06 сентября 2018, 17:38Общество
6 сентября председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин встретился со спортсменами и тренерами, которые представляли регион на всероссийском фестивале дворового спорта.
Спортивный форум проходил в Самаре 25 августа в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Подростковые сборные из 15 регионов России соревновались в девяти индивидуальных и игровых видах спорта. Пензенская команда состояла из 36 спортсменов и по итогам соревнований вошла в тройку победителей.
«Мы гордимся вашим выступлением. Вы с честью отстояли спортивные позиции нашего региона, подтвердив тот факт, что Пензенская область сильна не только профессиональными спортсменами – победителями и призерами чемпионатов Мира и Олимпийских игр, но и развитием детского спорта. Благодаря проекту партии тысячи пензенских мальчишек и девчонок приобщились к спорту», - отметил в своем выступлении Валерий Лидин.
Он пожелал ребятам новых побед и выразил уверенность в том, что спорт в их жизни будет присутствовать всегда.
Юные спортсмены и их тренеры были награждены благодарностями Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», Законодательного Собрания области, памятными подарками. А ребята подарили Валерию Лидину Кубок, завоеванный на фестивале в Самаре.
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