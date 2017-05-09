Лидин поздравил пензенцев с Днем Победы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2017, 14:04Общество
Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин поздравил пензенцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
«Война оставила неизгладимый след в истории страны и в наших сердцах. Вряд ли на территории бывшего Советского Союза, России, Пензенской области найдется семья, которая не потеряла в годы войны родных и близких. И боль потерь жива до сих пор.
Вечная память воинам-победителям! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, всем, кто в тяжелых испытаниях, не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу над фашизмом», – говорится в поздравлении Валерия Лидина.
Спикер ЗакСобра пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
09 мая 2017, 17:02Рекордное число пензенцев приняло участие в шествии «Бессмертного полка»
09 мая 2017, 16:55В Пензе состоялось открытие сквера «Бессмертный полк»
09 мая 2017, 16:45В Пензе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2017, 16:37В Пензе на 9 Мая прошли митинг и военный парад
09 мая 2017, 16:32В Пензе отслужили молебен о павших в ВОВ
09 мая 2017, 16:29На пензенских кладбищах почтили память воинов ВОВ
09 мая 2017, 16:23Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы
09 мая 2017, 15:55Пензенец под действием наркотиков спровоцировал смертельное ДТП