09 мая 2017, 14:04Общество Лидин поздравил пензенцев с Днем Победы Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин поздравил пензенцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Война оставила неизгладимый след в истории страны и в наших сердцах. Вряд ли на территории бывшего Советского Союза, России, Пензенской области найдется семья, которая не потеряла в годы войны родных и близких. И боль потерь жива до сих пор.

Вечная память воинам-победителям! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, всем, кто в тяжелых испытаниях, не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу над фашизмом», – говорится в поздравлении Валерия Лидина.

Спикер ЗакСобра пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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