12 октября 2017, 19:54Общество Лидин подвел итоги пятилетней деятельности депутатов ЗакСобра Валерий Лидин стал гостем прямого эфира программы «События и мнения» (16+) на радиостанции «Эхо Пензы».

Председатель областного парламента подвел итоги пятилетней деятельности депутатов Законодательного Собрания и дал оценку работе народных избранников. Также Валерий Лидин рассказал о задачах, которые стоят перед парламентариями области.

В первую очередь, собираются наладить работу с наказами избирателей. Планируется как можно чаще проводить приемы граждан. Также депутаты будут выезжать непосредственно на места, откуда будут поступать обращения, чтобы оперативнее решать возникающие проблемы.

Кроме того, в ходе эфира зашла речь и о предстоящем Всемирном фестивале молодежи и студентов. Валерий Лидин вспомнил, как в 1985 году представлял страну на международном форуме в Москве.

«Очень красивая форма, и когда был парад открытия, она достойно смотрелась. Советская делегация - это была мощь во время открытия. Мы все с гордостью шли и говорили, что мы представители страны Советов. Я сохранил официальный знак делегата фестиваля», - поделился председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Общество

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