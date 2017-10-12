12 октября 2017, 19:41Общество Лидин поделился опытом участия в фестивале молодежи и студентов В Законодательном Собрании Пензенской области состоялась встреча поколений. В ней приняли участие делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 и 2017 годов.

Встреча участников 12 и 19 Всемирных фестивалей молодежи и студентов началась с небольшой экскурсии по зданию Законодательного Собрания региона. Делегатам от Пензенской области, которые 13 октября отправятся в Сочи, рассказали об истории здания.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 15 по 22 октября. Участие в нем примут около 20 тысяч человек из 190 стран. Для них будут организованы 30 тематических площадок, мастер-классы тренинги, воркшопы. Лучшие спикеры поделятся своими знаниями и представят наиболее интересные темы и направления. От Пензенской области на фестиваль поедут 50 человек.

«Я попал на площадку новых современных информационных технологий, это будет очень интересно, все новшества будут на ней представлены, возможно, увижу информационные прорывы», - рассказал председатель студенческого профкома ПГУ Виталий Лукин.

Председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин, а в прошлом, секретарь комсомольской организации и делегат 12 фестиваля молодежи и студентов, который проходил в 1985 году в Москве, поделился своими воспоминаниями о масштабном событии. Как и сейчас, 32 года назад на фестиваль отправляли только лучших представителей молодежи, прошедших серьезный отбор.

«Это высокое доверие, оценка ваших успехов в общественной жизни, учебе, труде. Я должен сказать, что это и особая ответственность за ту работу, которую вам предстоит провести в эти дни в городе Сочи», - отметил Валерий Лидин.

Спикер регионального парламента показал фотографии, сделанные во время форума, а также продемонстрировал пиджак делегата фестиваля, который хранил 32 года. Раритеты передали в дар краеведческому музею.

Делегаты 19 фестиваля молодежи и студентов также смогли пообщаться со спикером регионального ЗакСобра и задать Валерию Лидину свои вопросы.

Общество

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