Лидин: Наша задача - сохранить социальную направленность бюджета

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30 сентября 2019, 18:02Бизнесновости
На рассмотрение депутатов ЗакСобрания Пензенской области до 1 ноября поступит проект бюджета на 2020-й, а также плановый период 2021 и 2022 годов.
В настоящее время работу над документом ведут специалисты исполнительных органов власти области, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.
«Наша задача - сохранить социальную направленность бюджета, обеспечить выполнение обязательств перед работниками бюджетной сферы и рядом категорий граждан. Это касается медицины, образования, культуры, поддержки старшего поколения, многодетных семей, педагогов и врачей. Все предложения будут тщательно проработаны к моменту вынесения на сессию», - сказал председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин.
Он подчеркнул, что главным вектором работы депутатского корпуса является благополучие населения и повышение качества жизни пензенцев.
Бюджет будет принят до конца декабря 2019 года с учетом реальной экономической ситуации, долгосрочных перспектив развития области, поручений президента Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева.
Подходы и принципы формирования главного финансового документа региона будут обсуждать в рамках публичных слушаний, которые планируется провести в ноябре на базе ЗакСобра области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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