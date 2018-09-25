Льготы для предпенсионеров планируют сохранить во всех регионах

В парламенты всех субъектов России внесли законопроекты о сохранении региональных льгот для женщин после 55 лет, и для мужчин, достигших 60 лет. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин 55 лет и мужчин 60 лет. В 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве – до конца сентября и в нескольких – в октябре», – сказал он..

По словам Андрея Турчака, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста – один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах страны при обсуждении совершенствования пенсионной системы. Данную инициативу в своем обращении поддержал президент России Владимир Путин, напомнил он.

«Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект. Однако наша работа на этом не заканчивается. Учитывая социальную значимость вопроса, «Единая Россия» в каждом регионе возьмет на парламентский контроль исполнение данных законов», – отметил секретарь генсовета.

В Пензе на очередной сессии депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу губернатора и приняли законопроект, направленный на сохранение региональных мер социальной поддержки населению не по достижению пенсионного возраста, а как и сейчас — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также отдельным категориям граждан, которым дано право выхода на досрочную пенсию.

Меры социальной поддержки коснутся региональных льготников из числа ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, квалифицированных специалистов и педагогических работников.

«Вопрос льгот и компенсаций крайне важен для людей. Принятие закона направлено на сохранение всех действующих мер социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин - 60 лет, в том числе, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, и другие виды поддержки. Льготы будут привязаны к возрасту, а не к выходу на пенсию. Ко второму чтению необходимо доработать закон с учетом всех категорий граждан», - прокомментировал законопроект председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В настоящее время в регионе проживают 444,5 тысячи пенсионеров. На начало года мерами социальной поддержки пользовались 116 тысяч региональных льготников на общую сумму более полутора миллиардов рублей.