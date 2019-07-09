09 июля 2019, 10:32Происшествия

Лежит в кювете. В Нижнеломовском районе произошло жуткое ДТП с фурой

В Нижнеломовском районе Пензенской области утром 9 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что фура лежала в кювете уже в 4.35. Подробностей аварии он не знает.

Судя по фото, на месте работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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