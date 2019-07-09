Лежит в кювете. В Нижнеломовском районе произошло жуткое ДТП с фурой

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09 июля 2019, 10:32Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области утром 9 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что фура лежала в кювете уже в 4.35. Подробностей аварии он не знает.
Судя по фото, на месте работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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