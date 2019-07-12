Лежит на крыше. Пензенец сообщил о ДТП

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12 июля 2019, 11:03Происшествия
В Пензе утром 12 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию с места происшествия. Он пояснил, что машина опрокинулась в кювет примерно в 10.00 на дороге, которая ведет к Леонидовке.
«Лежит на крыше», - добавил автор.
Подписчики в комментариях обеспокоились состоянием людей, которые могли находиться в машине, так как ни скорой помощи, ни ГИБДД на месте не было.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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