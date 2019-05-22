Лежит на дороге. Появилось фото с места ДТП с лосенком

В Пензе днем 22 мая произошла авария . Очевидец опубликовал в Сети фото с места происшествия.

Пользователь разместил снимок в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в час дня Volkswagen Polo сбил лосенка в ГПЗ-24 на дороге, которая ведет к Заречному.

Судя по фото, у иномарки разбито лобовое стекло и повреждено крыло. Лосенок лежит на дороге. Жив он или нет – неизвестно.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».