Лежит на дороге. Появилось фото с места ДТП с лосенком

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22 мая 2019, 17:37Происшествия
В Пензе днем 22 мая произошла авария. Очевидец опубликовал в Сети фото с места происшествия.
Пользователь разместил снимок в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в час дня Volkswagen Polo сбил лосенка в ГПЗ-24 на дороге, которая ведет к Заречному.
Судя по фото, у иномарки разбито лобовое стекло и повреждено крыло. Лосенок лежит на дороге. Жив он или нет – неизвестно.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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