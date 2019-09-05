Лежит на боку. В Заводском районе опрокинулась иномарка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2019, 11:02Происшествия
В Пензе в Заводском районе произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что на перекрестке улиц Ударной и Фрунзе примерно в 9:30 столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault.
«Land Cruiser не уступил дорогу Renault», - добавил автор поста.
Пользователи в комментариях добавили, что в Toyota никто не пострадал. О состоянии тех, кто находился в Renault ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 сентября 2019, 17:08В Пензе обнаружили «кладбище машин»
05 сентября 2019, 16:38В Спасском районе иностранец пытался откупиться от полицейского
05 сентября 2019, 16:07Арт-поместье «Новые берега» в Богословке ищет жителей
05 сентября 2019, 15:37Перевозчику направили требование чаще пускать маршруты из Ахун
05 сентября 2019, 15:06На ул. Заовражной заменят 600 метров водопроводных сетей
05 сентября 2019, 14:36Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ
05 сентября 2019, 14:06Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Камешкирском районе
05 сентября 2019, 13:26Губернатор подарил районным СМИ 26 машин