Лежит на боку. В Заводском районе опрокинулась иномарка

В Пензе в Заводском районе произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что на перекрестке улиц Ударной и Фрунзе примерно в 9:30 столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault.

«Land Cruiser не уступил дорогу Renault», - добавил автор поста.

Пользователи в комментариях добавили, что в Toyota никто не пострадал. О состоянии тех, кто находился в Renault ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».