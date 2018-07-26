Левин защитил пензенских пенсионеров от коммунального беспредела

Пенсионерам из Пензы в июне пришли квитанции за воду, сумма в которой превышала обычную в три раза. Этому предшествовали странные звонки.

В течение месяца пензенцам, живущим в Арбеково, звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками Горводоканала и требовали поменять прибор учета. Горожане объясняли им, что он в норме и не потребует замены еще пять лет.

А в июне пришла квитанция, где за водоснабжение и водоотведение были начислены суммы в более чем в три раза превышающие фактическое использование.

«Представители управляющей компании ничего пояснить не смогли или не пожелали – управляйка находилась в стадии банкротства. Компания правопреемник так же не захотела на себя взять разбирательство с пожилыми людьми. Горводоканал ссылался на управляйку. А заложниками ситуации с финансовыми потерями оставалась семья пенсионеров», - сообщили в общественной приемной депутата Госдумы Леонида Левина, который решил помочь пензенцам.

После его вмешательства были изучены выверки потребления воды за 2018 год, запрошены данные из управляющей компании, проведена встреча с представителями ООО «Горводоканал». В результате удалось добиться перерасчета платы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».