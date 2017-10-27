27 октября 2017, 15:37Общество Левин выступил на конгрессе ассоциации телерадиовещателей Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

В своем выступлении председатель Комитета подчеркнул, что конгресс проходит под девизом цифровизации, которая до неузнаваемости меняет нашу повседневную жизнь и в ближайшее время изменит телевидение. По словам Леонида Левина, региональные телеканалы рискуют столкнуться с наиболее болезненными формами адаптации к новой цифровой реальности.

«В этой связи свою задачу как законодателя вижу в том, чтобы поддержать наиболее перспективные практики и помочь лучшим региональным коллективам адаптироваться к непростым реалиям завтрашнего дня», – сказал председатель Комитета.

Он отметил, что фоном телевизионной жизни в России стало увеличение объема российского рекламного рынка. Фактическая динамика оказалась выше экспертных прогнозов.

«При этом по оценке специалистов драйвером роста стали нишевые телевизионные каналы, где объем рекламы вырос практически на 40% за полгода, по сравнению с тем же периодом 2016 года», – сказал Леонид Левин.

Он выразил сожаление, что оздоровление рекламного рынка переживают в основном федеральные каналы, региональные же каналы не чувствуют таких изменений и не видят увеличения рекламных доходов. По словам Леонида Левина, в целях их поддержки в Госдуму после долгих проволочек недавно был внесен законопроект об увеличении разрешенной продолжительности рекламы способом «бегущей строки», который Комитет планирует поддержать и рассмотреть в ноябре.

«Наша с вами совместная задача - проработать данный законопроект и определить, насколько его параметры помогут решению текущих задач и можно ли его еще улучшить в интересах региональных вещателей», – обратился к участникам конгресса Леонид Левин.

Он также отметил снижение объемов телесмотрения и перетекание рекламных бюджетов в интернет.

«Видеоформаты, которые являлись когда-то прерогативой телевидения, уже долгое время используются на YouTube и других подобных сервисах. Рекламодатели активно идут к популярным блогерам. Это движение не останавливает даже легкость фальсификации, накрутки просмотров и подобные достаточно легко выявляемые способы обмана рекламодателя. Реклама у них дешевле, чем на телевидении, итоговые же объемы просмотров того или иного ролика могут сравниться с телевизионными показателями и даже превосходить их», - подчеркнул Леонид Левин.

Тенденция перетекания рекламы по мере того, как молодые люди перестают смотреть телевизор, а начинают смотреть смартфон, может только нарастать, и крупные рекламодатели телевидения окончательно перейдут к социальным сетям и блогерам, уверен Леонид Левин. Чтобы существовать в современном мире, телекомпания должна стать контентной компанией – стать производителем содержания, которое распространяется по всем каналам, включая паблики, мессенджеры и соцсети. И в этом плане перспективы регионального телевидения председателю Комитета представляются мне даже более серьезными, чем у федеральных каналов.

Леонид Левин выразил готовность использовать все возможности для поддержки отрасли, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По мере того, как будет наработан опыт применения закона о 21-й кнопке, станет возможным совместно с кабельными каналами вернуться к обсуждению темы 22-й и 23-й кнопок для успешных муниципальных каналов. Надеюсь, что площадка НАТ послужит для этого также успешно, как уже многие годы она служит отстаиванию интересов телевещателей всех субъектов Российской Федерации», - подчеркнул председатель Комитета.

Общество

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