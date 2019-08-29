Левин выразил готовность поддерживать инициативы спортсменов-инвалидов

Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин встретился со спортсменами с поражениями опорно-двигательного аппарата в стрелково-спортивном комплексе «Светлая поляна».

В пресс-службе общественной приемной депутата сообщили, что недавно стрелки вернулись из Казани, где на соревнованиях взяли два призовых места в дисциплине пара-трап. В настоящее время ее планируют включить во всероссийский реестр паралимпийских видов спорта. Это даст пензенским спортсменам с ограниченными возможностями возможность получать федеральное финансирование.

Ранее Леонид Левин поддержал обращение от пензенской стрелковой федерации по этому вопросу и направил письма в профильный комитет Государственной Думы, а также руководителю Паралимпийского комитета России. Депутат подчеркнул, что готов и в дальнейшем поддерживать инициативы пензенских спортсменов-инвалидов.

«Во время чествования победителей наша страна не делает различий — олимпиец спортсмен или паралимпиец, и я с этим полностью согласен. Поэтому все спортсмены должны получать равное финансирование, независимо от физических ограничений», - сказал он.

Кроме того, перед встречей к Леониду Левину обратились представители пензенского общества слепых, они попросили принять меры по вовлечению инвалидов по зрению в социально-адаптивную спортивную среду, пишет ИА «Пенза-Пресс».