Левин: Реализация программы благоустройства способствует формированию современного облика Пензы

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11 апреля 2017, 10:03Общество
Депутат Госдумы Леонид Левин вместе с пензенцами активно участвует в формировании будущего облика города, помогая жителям в подготовке обращений в органы местного самоуправления по поводу благоустройства придомовой территории и ремонту улиц и взаимодействуя по этим вопросам с администрациями районов.
Заявки пензенцев в итоге попадают в управление ЖКХ города, которое осуществляет прием предложений заинтересованных лиц о включении дворов и общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». Вне зависимости от формы собственности домовладений жители на основании поданной заявки и протокола общего собрания собственников смогут улучшить свои придомовые территории за счет средств муниципалитета.
Рассматривать поступившие предложения будет специально созданная комиссия, которой предстоит оценить их по определенным критериям, после чего принять решение о включении в муниципальную программу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На мероприятия по благоустройству дворовых территорий планируется направить около 98 млн рублей, на ремонт и благоустройство общественных территорий – свыше 67 млн рублей.
По мнению Леонида Левина, реализация программы благоустройства придомовых и общественных территорий будет способствовать формированию современного облика областного центра.
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