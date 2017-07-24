24 июля 2017, 17:44Общество Левин проверил строительство детского сада в Заре Пензу с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы России Леонид Левин. Парламентарий побывал на строительной площадке нового детского сада в микрорайоне Заря.

Садик рассчитан на 175 человек, в него уже записаны больше сотни детей. Учреждение образования будет соответствовать всем современным требованиям. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 августа.

«При разработке планов детского сада мы подумали не только о тех, кто сейчас живет или сейчас вселяется. Мы подумали и о возможности дальнейшего расширения сада за счет того, что здесь может появиться большее количество детей», - сказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.

В рамках своего визита Леонид Левин также проведет встречи с руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы и министром здравоохранения Пензенской области. Кроме того, депутат намерен проверить, как идет строительство школы в Пензе, и встретиться с жителями Вадинского и Земетчинского районов.

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