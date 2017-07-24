Левин проверил строительство детского сада в Заре

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июля 2017, 17:44Общество
Пензу с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы России Леонид Левин. Парламентарий побывал на строительной площадке нового детского сада в микрорайоне Заря.
Садик рассчитан на 175 человек, в него уже записаны больше сотни детей. Учреждение образования будет соответствовать всем современным требованиям. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 августа.
«При разработке планов детского сада мы подумали не только о тех, кто сейчас живет или сейчас вселяется. Мы подумали и о возможности дальнейшего расширения сада за счет того, что здесь может появиться большее количество детей», - сказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.
В рамках своего визита Леонид Левин также проведет встречи с руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы и министром здравоохранения Пензенской области. Кроме того, депутат намерен проверить, как идет строительство школы в Пензе, и встретиться с жителями Вадинского и Земетчинского районов.
24 июля 2017, 21:03У пензячки угнали машину, чтобы покататься
24 июля 2017, 19:50Ремонт Сердловского моста в Пензе закончат в октябре
24 июля 2017, 19:43В Пензе оштрафовали водителя кабриолета с полуголыми красотками
24 июля 2017, 19:38Пензенские регбисты едут покорять Белгород
24 июля 2017, 19:32В Средней Елюзани открыли школу-детский сад
24 июля 2017, 19:17В Пензенской области задержали около 80 пьяных водителей
24 июля 2017, 19:13На улице Терновского столкнулись три автомобиля
24 июля 2017, 19:08В Пензенской области участники «53 параллели» преодолели 300 километров