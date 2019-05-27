Левин прокомментировал законопроект о биометрической идентификации граждан

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал итоги выездного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, прошедшего в Крыму.

«Основными вопросами обсуждения стал пакет законодательных инициатив по теме законодательного обеспечения цифровой экономики, которые согласно майскому указу президента России №204 необходимо было разработать в первую очередь. Непосредственно к зоне ответственности Комитета относится законопроект о биометрической идентификации граждан - к примеру, по отпечатку пальца или рисунку радужной оболочки глаза – для совершения финансово-значимых операций. Также в ближайшее время на рассмотрение Государственной Думы планируется внести два законопроекта, которыми будут регулировать правила сбора, хранения, обработки и оборота больших пользовательских данных. Легитимная доступность такой информации является критическим ускорителем экономики, поэтому принятие данных законов ожидается бизнесом и потребителями в самых различных отраслях.

Для разработки отечественного законодательства целесообразно учитывать разнообразный зарубежный опыт, а также предложения, которые высказывались ранее на различных площадках, – в том числе в ходе парламентских слушаний по теме больших данных, прошедших в феврале этого года в федеральном парламенте.

Важно, что председатель Госдумы поддержал предложения по усилению взаимодействия с интернет-сообществом и исполнительной властью. Обмен мнениями между законодателями и индустрией по расширенному кругу вопросов цифровизации будет продолжен в зале пленарных заседаний в самое ближайшее время», - отметил Леонид Левин.

Также он отметил, что целесообразно сформировать рабочую группу по более активному продвижению цифровых инициатив, разрабатываемых правительством, на площадке Федерального парламента, сообщили в общественной приемной депутата, пишет ИА «Пенза-Пресс».