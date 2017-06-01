Левин поздравил юных пензенцев с Днем защиты Детей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 июня 2017, 18:21Общество
1 июня отмечается День защиты детей. По этому случаю в пензенском детском саду №123 устроили настоящий праздник. Поздравить малышей пришел и депутат Государственной Думы России Леонид Левин.
«Я желаю вам, в первую очередь, здоровья, любить своих родителей, слушаться их. Нужно готовиться к школе, потому что мы на каждого из вас рассчитываем, что вы будете хорошо учиться и вырастите хорошими и надежными помощниками не только папе, маме, семье, но и своему городу, области, стране», - сказал детям Леонид Левин.
Народный избранник пообщался с малышами и воспитателями, осмотрел выставку поделок из бросового материала и сфотографировался с воспитанниками. Для ребят организовали развлекательную программу.
Детский сад №123 посещают 296 детей в возрасте от полутора до семи лет. Это один из немногих садов в Пензе, где существуют ясельные группы.
01 июня 2017, 19:05Депутаты помогли воспитанникам спасского детского дома и неверкинской школы-интерната с поездкой в Москву...
01 июня 2017, 18:56На базе школ Пензенского региона открыли 280 лагерей
01 июня 2017, 18:43В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты
01 июня 2017, 18:32Сотрудники СКР приехали с подарками в «Пензенский дом ребенка»
01 июня 2017, 18:21Левин поздравил юных пензенцев с Днем защиты Детей
01 июня 2017, 18:19В Пензе двух фитнес-инструкторов поймали на продаже анаболиков
01 июня 2017, 18:12Для пензенских детей состоялся благотворительный праздник
01 июня 2017, 18:07В Арбековской заставе организовали праздник в День защиты детей