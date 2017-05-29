Левин посетит Пензу с трехдневным визитом

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29 мая 2017, 16:03Общество
Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин приедет в Пензу 30 мая.
Как сообщили в общественной приемной народного избранника, Леонид Левин будет находиться в Пензенской области три дня, пишет ИА «Пенза-Пресс».
За это время он планирует провести ряд рабочих встреч, принять участие в круглых столах, посвященных Международному Дню охраны окружающей среды и актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности при использовании ресурсов интернета, во всероссийском экологическом детском фестивале и др.
31 мая Леонид Левин проведет прием граждан в администрации Бессоновского района (с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д.2), а 1 июня встретится с жителями Октябрьского района Пензы в парке «Олимпийский» во время празднования Дня защиты детей.
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