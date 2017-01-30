Левин посетил центр социальной помощи семье и детям

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30 января 2017, 19:04Общество
Депутат Государственной Думы Леонид Левин в рамках рабочего визита посетил комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района Пензы. Народный избранник познакомился с основными направлениями работы центра и теми услугами, которые его сотрудники оказывают жителям города.
Для воспитанников группы дневного пребывания комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района Пензы визит депутата Госдумы Леонида Левина стал неожиданностью, однако встретили они его, как родного. В группе - 17 детей дошкольного возраста, все они находятся в трудной жизненной ситуации.
«17 человек, чтобы индивидуально к каждому подойти. Больше детишек - будет меньше внимания. Дети состоят на учете у специалистов, также они попадают из других центров, не только Октябрьского района, но и Первомайского, Железнодорожного, Ленинского», - сказала специалист по социальной работе комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы Екатерина Павлова.
В центре с детьми занимаются лечебной физкультурой, есть физиокабинет. Воспитанники получают необходимую медицинскую помощь, массаж. Занятия проводят психолог, логопед, социальный педагог.
Для пензенцев старшего поколения в центре проводят занятия по скандинавской ходьбе, работают курсы компьютерной грамотности и кружки.
Специалисты центра оказывают помощь пожилым людям и инвалидам на дому.
«1200 где-то граждан пожилого возраста. Детей, семей с детьми-инвалидами - около 500. Семей с несовершеннолетними детьми на учете стоит около 5 тысяч. У нас самый большой центр», - рассказала директор комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы Марина Колосова.
В центре оказывают психологическую помощь семьям с детьми. Кроме того, люди в трудной жизненной ситуации могут получить здесь срочную помощь продуктами или одежду.
«Считаю, крайне необходимой и важной ту работу, которая делается в подобного рода центрах. Задача наша - создавать все условия для не только их сохранения, но и развития. Чтобы финансирование центров помощи семье и детям не только сохранялось, но и увеличивалось», - сказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.
В рамках визита Леонида Левина в Пензу запланированы встречи с уполномоченным по правам человека по Пензенской области и с представителями бизнес-сообщества. Кроме того, депутат Госдумы проведет прием граждан по личным вопросам.
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