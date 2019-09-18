18 сентября 2019, 13:02Общество

Левин помог жителям 6-го проезда Пестеля решить проблемы с дорогой

К депутату Госдумы Леониду Левину на прием обратились жители многоквартирных домов в районе 6-го проезда Пестеля. Они попросили оказать им помощь по асфальтировке территории.

Большинство жителей данной улицы – пенсионеры и ветераны труда. В межсезонье пройти к своим домам пожилым людям, не испачкавшись, очень тяжело. Кроме того, из-за глубоких ям автомобилисты, проезжающие по дороге, рискуют повредить машину.

Леонид Левин провел переговоры с руководством областного минстроя. Выяснилось, что дорога за все 50 лет своего существования не имела асфальтового покрытия. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в сентябре на проезде появилось более 120 кв метров дорожного полотна, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 164

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ