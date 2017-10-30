Левин помог Пензенской области в решении дорожных вопросов

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30 октября 2017, 13:33Общество
После избрания Леонида Левина депутатом Госдумы от Пензенской области регион включили в список претендентов на получение средств по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В список вошли не все субъекты РФ, поэтому попасть в него - уже было успехом.
«В декабре 2016 года депутат от Лермонтовского избирательного округа мог отчитаться о привлечении 625 миллионов рублей. Причем деньги для Пензенской области указали отдельной строкой федерального бюджета. Согласно установленному порядку, к исполнению проекта подключились областные власти – решением губернатора Ивана Белозерцева выделили аналогичную сумму из областного бюджета и уже с мая 2017-го началась активная фаза ремонта и строительства дорог в области», - сообщили общественной приемной депутата Госдумы Леонида Левина.
Сейчас проект на территории региона успешно завершили. Кроме Пензенской, этим может похвастаться только Рязанская область. Построено чуть менее 100 километров дорог в границах Пензы и Заречного, а также 283 километра в районах. В том числе на средства, привлеченные по проекту, отремонтировали десять улиц в Пензе и шесть улиц в райцентрах, жители которых обращались к общественную приемную депутата с просьбами включить их в планы дорожного строительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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