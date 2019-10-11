Левин обсудил регулирование значимых интернет-ресурсов

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел расширенное заседание Комитета на тему «Регулирование Интернет-ресурсов, занимающих доминирующее положение в информационном пространстве».

На заседании обсудили законопроект, № 763517-7, которым предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети Интернет» и установить требование - иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале, сообщили в общественной приемной депутата.

Участники совещания решили, что для развития отечественных интернет-компаний и обеспечения им равных условий конкуренции с мировыми цифровыми гигантами необходимо рассмотреть вопрос создания системы мер государственной поддержки.

«Дискуссия показала, что проблема регулирования этой сферы состоит в том, что надо считать приоритетом вопросы безопасности или привлечение иностранного капитала. Необходимо найти компромисс между этими полярными позициями, уделив должное внимание инвестиционной привлекательности российского рынка и защите цифровых прав граждан», - подчеркнул Леонид Левин, пишет ИА «Пенза-Пресс».