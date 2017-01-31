31 января 2017, 19:35Общество Левин обещал содействие пензенскому омбудсмену Депутат Государственной Думы Леонид Левин встретился с уполномоченным по правам человека в Пензенской области Еленой Роговой. Омбудсмен рассказала, с какими вопросами к ней чаще всего обращаются пензенцы. В первую очередь, это вопросы ЖКХ, медицинского и лекарственного обеспечения.

Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Елена Рогова обратилась к депутату с просьбой о поддержке законодательных инициатив, которые предлагаются институтом уполномоченного по правам человека.

«Инициаторами законодательных инициатив не можем выступать по закону, мы направляем в представительные органы, поэтому здесь наше с вами взаимодействие», - сказала уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

«Как депутат от Пензенской области, буду помогать вам и содействовать в этой работе. Депутат Госдумы, местного ЗакСобрания, уполномоченный по правам человека - это те люди, на которых, в тех случаях, когда власть не слышит, как раз может рассчитывать простой гражданин», - сказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.

Леонид Левин и Елена Рогова также высказались за проведение совместных приемов граждан. Встречи с населением планируют проводить в общественной приемной депутата Госдумы на Московской, 62. Она работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Кроме того, Леонид Левин в рамках своего рабочего визита в Пензенскую область встретился с главными редакторами районных газет. Стороны обсудили вопросы возможной финансовой поддержки периодических изданий.

Общество

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