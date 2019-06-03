Левин: Нацпроекты нужны для повышения качества жизни людей

Говоря о проекте «Демография», он затронул тему детских пособий.

«Уже давно пособия воспринимаются как мизерные, в ближайшее время парламентарии обсудят вопрос корректировки суммы, также будет обсуждаться вопрос продления программы «Материнский капитал», - сказал Леонид Левин.

Также депутат анонсировал изменения в законодательстве в части введения биометрической идентификации граждан для финансовых операций, перевода трудовых книжек и нотариальных свидетельств.

«Построение новых информационных систем требует развития навыков для нахождения в цифровом пространстве, надо начинать с базового образования», - отметил он.

По словам Леонида Левина, необходимо развивать взаимодействие органов власти, чтобы решать все вопросы оперативно.

«Нацпроекты - это не просто документы для отчетности, это не громкие формулировки, они не для того, чтобы занять высокую строчку в рейтинге, а для того, чтобы качество жизни людей, в том числе - в Сурском крае, выросло», - подытожил народный избранник, пишет ИА «Пенза-Пресс».