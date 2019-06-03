Левин: Нацпроекты нужны для повышения качества жизни людей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июня 2019, 12:36Общество
Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин выступил на областной конференции, посвященной реализации национальных проектов.
Говоря о проекте «Демография», он затронул тему детских пособий.
«Уже давно пособия воспринимаются как мизерные, в ближайшее время парламентарии обсудят вопрос корректировки суммы, также будет обсуждаться вопрос продления программы «Материнский капитал», - сказал Леонид Левин.
Также депутат анонсировал изменения в законодательстве в части введения биометрической идентификации граждан для финансовых операций, перевода трудовых книжек и нотариальных свидетельств.
«Построение новых информационных систем требует развития навыков для нахождения в цифровом пространстве, надо начинать с базового образования», - отметил он.
По словам Леонида Левина, необходимо развивать взаимодействие органов власти, чтобы решать все вопросы оперативно.
«Нацпроекты - это не просто документы для отчетности, это не громкие формулировки, они не для того, чтобы занять высокую строчку в рейтинге, а для того, чтобы качество жизни людей, в том числе - в Сурском крае, выросло», - подытожил народный избранник, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 июня 2019, 16:36Пензенец и ребенок погибли в массовом ДТП в Рязанской области
03 июня 2019, 16:04В Константиновке фура расплющила легковушку
03 июня 2019, 15:34В Пензе снизили цены на авиабилеты
03 июня 2019, 15:04Пензенцев приглашают на День поля
03 июня 2019, 14:34В пензенских лагерях в первую смену отдохнут более 20 тыс. ребят
03 июня 2019, 14:03Пензенцев приглашают сфотографироваться с Кубком Гагарина
03 июня 2019, 13:33На трассе под Пензой опрокинулась легковушка. ФОТО
03 июня 2019, 13:02В пруду города Никольска утонул мужчина