16 июня 2017, 19:29Общество Левченко отчиталась перед пензенцами о проделанной работе Инна Левченко отчиталась о проделанной работе перед населением. Встреча начальника регионального управления Госжилстройтехинспекции с пензенцами состоялась в здании администрации Железнодорожного района.

Сотрудники управляющих компаний, председатели ТСЖ, старшие по домам и все, кого волнует жилищно-коммунальное хозяйство, пришли на встречу с Инной Левченко. Впервые в открытом формате начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области отчитывалась о своей работе.



«Исполняю поручение Ивана Александровича Белозерцева. Этот формат для нас - нов. Будем общаться, отвечать на вопросы, думаю, что всем будет интересно», - сказала начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

У пензенцев были самые разные вопросы. Например, горожане жаловались, что для расчета нормативов управляющие компании брали документально неподтвержденные площади чердаков и подвалов.

«Какая работа проходила с управляющими компаниями, чтобы все это определить? Вообще не слышно, никто этим не занимается. Они будут прибавлять, опять будут суды», - сказала старшая по дому №74 по ул. Калинина Ленина Иванова.

По словам Инны Левченко, сотрудниками Госжилстройтехинспекции по выявленным фактам нарушений были выданы предписания. В 44-х домах произвели перерасчет.

В ходе встречи пензенцы также задавали вопросы, касающиеся новых нормативов, тарифов и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

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